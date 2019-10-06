5 Alman vatandaşı terör suçlamasıyla Türkiye'de gözaltına alındı

Türkiye'de beş Alman vatandaşının terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Alman vatandaşlarının yasa dışı örgütün propagandasını yaptıkları ve örgüte üye oldukları şüphesi ile gözaltına alındıkları açıklandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı haberi doğrularken, Ankara'daki Büyükelçiliğin gözaltına alınan Alman vatandaşları ile temasa geçtiği duyuruldu. Türk makamlarından ise habere ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Bakan Horst Seehofer'in Ankara'daki temasları sırasında söz konusu gözaltıların gündeme gelmediğini ifade etti. Sözcü, Bakan'ın ziyareti ile Alman vatandaşlarının gözaltına alınması arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını da belirtti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Seehofer'in ziyareti sırasında Türk yetkililer ile bilgi alışverişinde bulunulduğu ve bunun sonucunda beş Alman'ın Türkiye'de gözaltına alındığına dair iddiaları da reddetti. Sözcü, ziyaret sırasında Alman hükümetine göre haklı gerekçeler olmaksızın cezaevinde bulunan Alman vatandaşlarına ilişkin bilgilerin iletildiğini kaydetti.

GÖZALTINA ALINANLARDAN BİRİ HAMBURGLU

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, gözaltına alınanlar arasında Hamburg'da yaşayan bir anaokul öğretmeni bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da akrabalarını ziyaret etmek üzere Türkiye'ye giden Hamburglu Alman vatandaşı polis tarafından havalimanında gözaltına alındı. Kadının gözaltına alınmasının eşinin PKK'ya yakın Hamburg Kürt Toplumu'ndaki faaliyetleri ile bağlantısı olduğu tahmin ediliyor.