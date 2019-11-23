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Almanya ilk kez Suriye'den bir IŞİD zanlısı vatandaşını ülkeye kabul edecek

Almanya ilk kez Suriye'den kendi vatandaşı bir IŞİD şüphelisini kabul edeceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre IŞİD üyesi olmakla suçlanan Alman bir kadın üç çocuğu ile birlikte ülkesine gönderilecek. Zanlının ve çocuklarının bugün Almanya'ya varması bekleniyor.

23.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:21Almanya ilk kez Suriye'den bir IŞİD zanlısı vatandaşını ülkeye kabul edecek
ilk kez 'den kendi vatandaşı bir IŞİD şüphelisini kabul edeceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre IŞİD üyesi olmakla suçlanan Alman bir kadın, üç çocuğu ile birlikte ülkesine gönderilecek. Zanlının ve çocuklarının bugün Almanya'ya varması bekleniyor.

Alman Spiegel dergisinin haberine göre 30 yaşındaki Laura H. adlı kadın, Suriye'ye gittiği Mart 2016'dan bu yana, terörle bağlantılı olduğu ve çocuklarını suistimal ettiği şüphesiyle Alman güvenlik birimlerinin yakın takibindeydi. Yetkililer, zanlının o yıl örgüte katıldığı kanısında.
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Almanya, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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