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Almanya, Irak'taki asker sayısını azaltıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin Irak'ta düzenlediği operasyon sonucu öldürülmesinin ardından, Irak'ta görev yapan Alman askerlerinin bir kısmının Ürdün ve Kuveyt'e kaydırılacağı bildirildi.

07.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:44 Almanya, Irak'taki asker sayısını azaltıyor
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin 'ta düzenlediği operasyon sonucu öldürülmesinin ardından, Irak'ta görev yapan Alman askerlerinin bir kısmının ve Kuveyt'e kaydırılacağı bildirildi.

Almanya, Irak'ta görev yapan askerlerinin bir kısmını Ürdün ve Kuveyt'e kaydıracak. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin operasyonu sonucu Irak'ta öldürülmesinin ardından Bağdat ve Taji'de bulunan Alman askerlerinin sayılarının azaltılacağı açıklandı. 120 Alman askerinin yaklaşık 30'u Ürdün ve Kuveyt'te konuşlandırılacak. Irak Parlamentosu, yabancı askerlerin ülkeyi terk etmesini isteyen önergeyi Süleymani'nin ölümünün ardından onaylamıştı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı birliklerin Irak'tan hızla ayrılması durumunda ise terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasından endişe duyduğunu söyledi. - BERLİN

Ürdün, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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