Haberler » Politika » Almanya, İran'ın füze saldırısını kınadı - Haberler

Almanya, İran'ın füze saldırısını kınadı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İran'ın Irak'taki askeri karargaha yaptığı füzeli saldırıyı kınıyoruz" dedi.

08.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:25 Almanya, İran'ın füze saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanı Heiko Maas, " 'ın 'taki askeri karargaha yaptığı füzeli saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İran'ın Irak'taki askeri karargaha yaptığı füzeli saldırıyı kınıyoruz. İran'ı gerginliği tırmandırmaya neden olabilecek her adımdan kaçınmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu. Maas, yaşanan gerginliği azaltabilmek için tüm taraflarla temas halinde olduklarını dile getirerek, herkesin bu durumda ihtiyatlı davranması ve olayları tırmandıracak adımlardan geri durmasını istedi. - BERLİN

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Irak, İran, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

13:48   Yaşlı kadın, Kasım Süleymani'nin fotoğrafı önünde diz çöküp ağıt yaktı - Haberler
13:45   Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp kaçan baba gözaltına alındı - Haberler
13:42   Milli sporculuğu tescillendi - Haberler
13:41   Başkan Büyükakın, Kartepeli muhtarları dinledi - Haberler
13:41   Mustafa Karataş'tan 'dini değerler' konferansı - Haberler
13:40   Cizre'de 1 torbacı tutuklandı - Haberler
13:31   Son dakika: Irak Başbakanı: İran, ABD üssüne saldırmadan önce bize bilgi verdi - Haberler
12:28   Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar - Haberler
12:08   İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kebapçıda cinsel içerikli film oynatıldı - Haberler
12:05   İran'ın ABD üslerine fırlattığı füzelerden en net fotoğraflar geldi - Haberler
8.01.2020 13:49:06