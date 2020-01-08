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Almanya, İran'ın füze saldırısını kınadı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İran'ın Irak'taki askeri karargaha yaptığı füzeli saldırıyı kınıyoruz" dedi.

08.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:25 Almanya, İran'ın füze saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanı Heiko Maas, " 'ın 'taki askeri karargaha yaptığı füzeli saldırıyı kınıyoruz" dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İran'ın Irak'taki askeri karargaha yaptığı füzeli saldırıyı kınıyoruz. İran'ı gerginliği tırmandırmaya neden olabilecek her adımdan kaçınmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu. Maas, yaşanan gerginliği azaltabilmek için tüm taraflarla temas halinde olduklarını dile getirerek, herkesin bu durumda ihtiyatlı davranması ve olayları tırmandıracak adımlardan geri durmasını istedi.
(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Irak, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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