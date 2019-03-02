Almanya İstanbul Başkonsolosu Alman Liselilerle Resepsiyonda Buluştu

Başkonsoloslukta düzenlenen davete, Özel Alman Lisesi yönetim kurulu, Özel Alman Lisesi Müdürü Axel B. Brott, Özel Alman Lisesi Türk Müdür Başyardımcısı Didem Veyisoğlu, Özel Alman Lisesi mezunları ve mensupları ve konsolosluktan yetkililer katıldı.

Özel Alman Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Serhat Hacıpaşalıoğlu'nun yurtdışında olmasından dolayı katılamadığı gecede, Hacıpaşalıoğlu Başkonsolos Michael Reiffenstuel'e ve Özel Alman Lisesi Yönetim Kurulu'na 150. Yıl kutlamaları kapsamında başarı dileklerini iletti.

Davetlilere kısa bir konuşma yapan Reiffenstuel konuşmasında, Türk – Alman ilişkilerinin gelişmesinde büyük rol oynayan ve Türkiye'nin en köklü yabancı okullarından biri olan Özel Alman Lisesi'nin öneminden bahsetti.

''Özel Alman Lisesi Almanya dışındaki en kaliteli okul seçildi''

''İstanbul Alman Lisesi onuruna 150. Yıl çerçevesinde okulun yönetim kuruluyla beraber burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İstanbul ve yurtdışındaki Alman okulları bizim çok önemli..Çok önemli gönül bağımız var bu okullarımızla ilgili. Özel Alman Lisesi Türkiye'nin en saygın ve en özel okullarından biridir. İlk Alman yurtdışı okullarından biri olma özelliğini de taşıyor. Okulumuzun uzun zamandır var olması Türk Alman ilişkilerinin tarihinde yadsınamaz bir yeri var. 150 senedir başarılara imza atan Özel Alman Lisesi ülke dışındaki en kaliteli okul seçildi. Özel Alman Lisesi mezunları arasında Türk Alman ilişkilerinin uzun vadede gelişmesi için çaba gösteren ekonomi eğitim siyaset ve kültür alanında birçok önemli isim var. Bu çabaları için hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Özel Alman Lisesi öğrencilerini de burada ağırladık. Çok gurur vericiler. Sorgulayan ve hayata çok güzel hazırlanan öğrenciler yetişiyor. Gurur duyabilirsiniz öğrencilerinizle.

Türkiye Almanya ilişkileri çerçevesinde çok pozitif bir örnek teşkil ediyorsunuz. Bu neden hem Türkiye'den hem Almanya'dan çok önemli siyasiler okulu ziyaret ediyor. Almanya Dış İşleri Bakanı ve Türkiye Dış İşleri Bakanı eylül ayında okulu ziyaret ettiler. Bu tarz ilişkilerin gelişmesi için siyasilerin okulda bulunmasıyla beraber buluşturduğunuz ve ilişkilere katkıda bulunduğunuz için kurula teşekkür ederim.''

Başkonsolos Reiffenstuel sonrası sözü alan Özel Alman Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Cin ise ''Alman Lisesi'nden mezun olan çok önemli isimler var. Unutulmuş gibi görünse bile hepsini tekrar gün ışığına çıkaracağız. Özel Alman Lisesi'nin 150. Yılına yaraşır çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Elinizde belge varsa yönetim kuruluna iletin ve değerlendirelim'' diyerek 150. yıl çalışmalarından söz etti.

Gecede Özel Alman Lisesi öğrencileri mini konser dinletisi de sundu.

Kaynak: Bültenler