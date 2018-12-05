Almanya, İtalya, Belçika ve Hollanda'da İtalyan Mafyasına Şafak Baskını

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:34



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:34

Almanya, Belçika, İtalya ve Hollanda'da dünyanın en büyük uyuşturucu mafya yapılanması olan İtalyan suç örgütü Ndrangheta'ya düzenlenen baskınlar sonucu onlarca mafya üyesi gözaltına alındı.Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA), uluslararası kokain ticaretinin yüzde 80'nini elinde tutan ve yıllık 40 milyar euroluk kazancı olan Ndrangheta mafya yapılanmasına yönelik Hollanda, Belçika, İtalya ve Almanya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıklandı. Açıklamada, Almanya genelinde yüzün üzerinde iş yeri ve eve baskın düzenlendiğini ve operasyon kapsamında aralarında uzun zamandır arananların da bulunduğu onlarca şahsın tutuklandığı belirtildi. BKA, birçok mafya üyesi hakkında da tutuklama kararı çıkarıldığını da açıkladı.Avrupa Birliği ceza ve yargı konularında işbirliği kurumu Eurojust tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen ortak soruşturma kapsamında başlatılan baskınlarda yüklü miktarda kokain maddesinin de ele geçirildiği ifade edildi. Uyuşturucudan elde edilen kara parayı Almanya üzerinden aklayan Ndrangheta çetesinin, Almanya'da orta ölçekli yüzlerce Pizza lokantasını kullanarak uyuşturucudan elde ettiği paraları piyasaya sürdüğü belirlendi. - FRANKFURT