Almanya, İtalya'dan gelen ilk Covid-19 hastalarının tedavisine başladı
Almanya, İtalya'dan gelen ilk Covid-19 hastalarının tedavisine başladı. İlk etapta toplam 6 hasta getirilirken, ikinci etapta 10 İtalyan hastanın daha getirileceği kaydedildi.
25.03.2020 00:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:17
Almanya 'ya koronavirüs salgını nedeniyle dünyada en çok can kaybı yaşayan ülke İtalya 'dan ilk hastalar sevk edildi.
Avrupa'da vaka sayısına oranla koronavirüs sebebiyle en az can kaybı Almanya'da yaşanmıştı.
Avrupa'da vaka sayısına oranla koronavirüs sebebiyle en az can kaybı Almanya'da yaşanmıştı.
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Kaynak: Euronews.com