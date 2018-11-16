Almanya Kahraman Türk Gencini Dualarla Türkiye'ye Yolcu Etti

16 Kasım 2018 Cuma 17:44



16 Kasım 2018 Cuma 17:44

Almanya'nın Frankfurt kentinde metro istasyonunda tren raylarına düşen ve baygın bir şekilde yatan Alman'ı kurtarırken tren çarpması sonucu hayatını kaybeden Türk genci Mustafa Alptuğ Sözen'in cenaze namazında gözyaşları sel olup aktı.Almanya'nın Frankfurt kentinde önceki gün metro istasyonunda tren raylarına düşen ve baygın bir şekilde yatan 44 yaşındaki Alman'ı kurtarırken tren çarpması sonucu hayatını kaybeden Türk genci Mustafa Alptuğ Sözen'in cenaze namazı Hanau Müslümanlar Cemiyetinde kılındı. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazında 2 bine yakın cemaat hazır bulundu. Çok sayıda Alman'ın yanı sıra Mustafa Alptuğ'un arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazında 17 yaşındaki kahramanın babası Ejder Sözen ön safta yer aldı. Bitkin ve konuşmakta zorlandığı gözlenen baba Ejder Sözen, İHA'ya yaptığı açıklamada "Ben Hanau şehrinin zenginlerinden değilim. Bu kadar kalabalık bir cemaat, benim oğlumun gösterdiği cesaret ve kahramanlık sayesinde buraya toplandı" diyerek duygularını dile getirdi.Cenaze namazına katılan Hanau Belediyesi Meclis Başkanı Thomas Morlock ise "Mustafa Alptuğ'un insanlık adına gösterdiği cesareti Hanaulular olarak unutmayacağız. Onu Hanaulu kahraman olarak hatırlayacağız, örnek bir genç olarak şehrimizin önemli şahsiyetler listesinde yerini alacaktır. Bugün Hanau en genç kahramanını uğurluyor. Hatırası önünde Hanaulular olarak saygıyla eğiliyoruz. Belediyemizde Mustafa Altuğ için hatıra defteri açılacak, Hanaulular duygularını dile getirecekler" ifadelerini kullandı.İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Hessen Eyaleti Bölge Başkanı Bilal Kaçmaz cenaze namazının ardından cemaatten helallik aldıktan sonra "Bir insanı kurtaranın bütün insanlığı kurtarır" inancına sahip olunduğunu belirterek, "Mustafa bizim için şehittir. O bize yaptığı hareketle önemli bir insani ders verdi. Bizim kahramanımızdır" dedi.Cenaze namazının ardından 17 yaşındaki Mustafa Alptuğ Sözen'in babası Ejder Sözen ve yakınları başsağlığını dileklerini kabul etti. Mustafa Alptuğ'un cenaze arabasına konan naaşı arkadaşlarının duaları için bir süre bekletildi. Sözen ailesinin komşuları gözyaşlarıyla tabuta bakarak dua etti.44 yaşındaki Alman vatandaşını tren raylarında baygın olarak kurtarırken hayatını kaybeden 17 yaşındaki Türk genci Mustafa Alptuğ Sözen'in cenazesi memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde defnedilecek. - FRANKFURT