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Almanya kapılarını nitelikli göçmenlere açtı: 'Burası Almanya-Geleceğini Keşfet'

Almanya, nüfus azalması ve düşük göçmen sayısı sebebiyle nitelikli gençlere Mavi Kart uygulaması kapsamında ülkede çalışma ve oturma izni vereceğini açıkladı. Bu haklardan yurt dışında üniversite okumuş öğrenciler de yararlanabilecek.

19.11.2019 21:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:34Almanya kapılarını nitelikli göçmenlere açtı: 'Burası Almanya-Geleceğini Keşfet'
, nüfus azalması ve düşük göçmen sayısı sebebiyle nitelikli gençlere Mavi Kart uygulaması kapsamında ülkede çalışma ve oturma izni vereceğini açıkladı. Bu haklardan yurt dışında üniversite okumuş öğrenciler de yararlanabilecek.

Yapılan önemli araştırmalar sonrası ülke nüfusunun 2050 yılında 10 milyon azalacağını belirleyen yetkililer, Almanya ve Enerji Bakanlığı'nın başlattığı "Burası Almanya-Geleceğini Keşfet" adlı bir kampanya çerçevesinde nitelikli gençlere göçmenlik kapısını açacağını duyurdu. Ülkede özellikle elektromekanik, elektrik, maden ve makine mühendisliği, bunun yanında sağlık ve ticaret alanında nitelikli genç işçi gücüne ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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