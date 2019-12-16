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Almanya Karabük Yenice ve Çevresi Derneği Kurucular Kurulu seçimi yapıldı

Merkezi Almanya'nın Gladbeck şehrinde yer alan Almanya Karabük Yenice ve Çevresi Derneği kurucular kurucu seçimi gerçekleştirildi.

16.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:21Almanya Karabük Yenice ve Çevresi Derneği Kurucular Kurulu seçimi yapıldı
Merkezi 'nın şehrinde yer alan Almanya Karabük Yenice ve Çevresi Derneği kurucular kurucu seçimi gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda, oy birliğiyle Kurucular Kurulu Başkanlığına tekrar Dursun Döngel seçildi.

Divan Başkanlığını yüksek mühendis Muharrem Doğancı'nın yaptığı seçimde açık oylama sonucu oy birliğiyle kurucular kurulu başkanlığına tekrar Dursun Döngel, başkan yardımcılıklarına Mustafa Onur ve Bahattin Akça seçildi. Kurucular Kurulu Başkanlığına tekrar seçilen Dursun Döngel herkese teşekkür ederek, hemşehrilerini derneğe üye olmaya davet etti.

Derneğin icra kurulu başkanı Cevdet Koymalı ise dernek olarak çalışmaların güçlü bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Başkan Koymalı, önümüzdeki yıl yapılan faaliyetleri programa aldıklarını üyelere kısa zamanda bildireceklerini söyledi. Dernek yönetimi tarafından bazı eski yönetim ve çalışanlara da plaket takdimi yapıldı. - KARABÜK

Karabük Yenice, Mustafa Onur, Gladbeck, Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

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