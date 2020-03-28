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Almanya karantinayı 20 Nisan'a kadar uzatıyor: Merkel'den halka teşekkür

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla getirilen kurallara büyük ölçüde uyulduğunu belirterek halka teşekkür etti

28.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:14
Almanya karantinayı 20 Nisan'a kadar uzatıyor: Merkel'den halka teşekkür
Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla getirilen kurallara büyük ölçüde uyulduğunu belirterek halka teşekkür etti.

Haftalık podcast şeklinde yayınlanan konuşmasında Merkel, şu ifadeleri kullandı Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Angela Merkel, Euronews, Almanya, Dünya

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