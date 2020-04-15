Almanya korona önlemlerini gevşetiyor
Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüs tedbirlerine yönelik yaptığı açıklamada, 800 metrekareye kadar olan dükkanların 20 Nisan'da, lise seviyesindeki okulların ve berberlerin 4 Mayıs'tan sonra kademeli olarak açılacağını duyurdu.
15.04.2020 21:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:05
Etkinlikler ve toplu ibadetler 31 Ağustos'a kadar yasak
Lokanta ve otellerin kapalı kalacağını dile getiren Almanya Başbakanı Merkel, önlemlere ek olarak alışverişlerde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildiğini ifade etti. Ülkede uygulanan sosyal mesafe uygulamasına devam edileceğini ifade eden Merkel, 31 Ağustos'a kadar Almanya'da büyük etkinliklere, kilisede, havrada ve camilerde toplu ibadete, tiyatro ve konser salonlarında etkinliklerin düzenlenmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Federal hükümet ve eyalet hükümetlerin korona virüsü önlemleri konusunda anlaşmaya vardığını duyuran Merkel, uygulandıkları önlemlerin salgına karşı başarılı olduğunu belirtti. Merkel, bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemlerin ikinci aşamasını detaylı bir şekilde ele aldıklarını dile getirdi. Merkel ayrıca, önlemler konusunda dikkatli olunmasını, yapılacak yanlışların elde edilen kazanımları sıfırlayabileceği ikazında bulundu.
Öte yandan 133 bin 154 korona virüs vakasının bulunduğu Almanya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 592'ye yükseldi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Angela Merkel, Almanya, Güncel