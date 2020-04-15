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Almanya korona önlemlerini gevşetiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüs tedbirlerine yönelik yaptığı açıklamada, 800 metrekareye kadar olan dükkanların 20 Nisan'da, lise seviyesindeki okulların ve berberlerin 4 Mayıs'tan sonra kademeli olarak açılacağını duyurdu.

15.04.2020 21:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:05
Almanya korona önlemlerini gevşetiyor
Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüs tedbirlerine yönelik yaptığı açıklamada, 800 metrekareye kadar olan dükkanların 20 Nisan'da, lise seviyesindeki okulların ve berberlerin 4 Mayıs'tan sonra kademeli olarak açılacağını duyurdu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyaletin başbakanı ile Covid-19 gündemiyle video konferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın açıklaması gerçekleştirilen Merkel, alınan yeni kararları açıkladı. Korona virüs salgınının yayılmasının engellenmesi için yaklaşık 4 haftadır geçerli olan önlemlerin gevşetilmesi ise toplantının ana gündem maddesi oldu. Covid-19'a karşı herhangi bir ilacın ve aşının henüz bulunmadığını belirten Almanya Başbakanı Merkel, 800 metrekareye kadar olan dükkanların 20 Nisan'da açılacağını bildirerek dükkanlarda sosyal mesafe ve diğer önlemlerin uygulanmasına dikkat edileceğini belirtti. Lise seviyesindeki okulların 4 Mayıs'tan sonra kademeli olarak açılacağını duyuran Merkel, kurallara uymak suretiyle berberlerin de 4 Mayıs itibariyle açılacağını bildirdi.
Etkinlikler ve toplu ibadetler 31 Ağustos'a kadar yasak
Lokanta ve otellerin kapalı kalacağını dile getiren Almanya Başbakanı Merkel, önlemlere ek olarak alışverişlerde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildiğini ifade etti. Ülkede uygulanan sosyal mesafe uygulamasına devam edileceğini ifade eden Merkel, 31 Ağustos'a kadar Almanya'da büyük etkinliklere, kilisede, havrada ve camilerde toplu ibadete, tiyatro ve konser salonlarında etkinliklerin düzenlenmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Federal hükümet ve eyalet hükümetlerin korona virüsü önlemleri konusunda anlaşmaya vardığını duyuran Merkel, uygulandıkları önlemlerin salgına karşı başarılı olduğunu belirtti. Merkel, bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemlerin ikinci aşamasını detaylı bir şekilde ele aldıklarını dile getirdi. Merkel ayrıca, önlemler konusunda dikkatli olunmasını, yapılacak yanlışların elde edilen kazanımları sıfırlayabileceği ikazında bulundu.
Öte yandan 133 bin 154 korona virüs vakasının bulunduğu Almanya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 592'ye yükseldi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Angela Merkel, Almanya, Güncel
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