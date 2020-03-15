Almanya koronavirüs nedeniyle Fransa, İsviçre ve Avusturya ile sınırını kapatıyor
Almanya, koronavirüsü salgının giderek yayılması üzerine Fransa ile birlikte Avusturya ve İsviçre ile kara sınırını yolculara kapatmak için hazırlanıyor.
15.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:48
Almanya , koronavirüsü salgının giderek yayılması üzerine Fransa ile birlikte Avusturya ve İsviçre ile kara sınırını yolculara kapatmak için hazırlanıyor.
Fransız Haber Ajansı (AFP), Almanya'nın bu yasağının pazartesi sabahı yerel saat ile 08'den itibaren başlayacağını duyurdu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Manşet
Haberler
Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Haberler
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Haberler
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Haberler
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Haberler
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Haberler
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Haberler
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Haberler
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı