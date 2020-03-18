Menü
Haberler››Dünya››Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı - Haberler

Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı

Almanya koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile 2016'da yapılan ortaklık sonrası başlayan mülteci kabul programını askıya aldı.

18.03.2020 23:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 00:48
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı

Almanya koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile mülteci kabul programını askıya aldı. Bakanlık sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile 2016'da yapılan anlaşmanın koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla sınırların kapatılması sonucu askıya alındığını açıkladı.

GEÇİCİ SÜREYLE ASKIYA ALINDI

Sözcü "İçişleri Bakanlığı, salı günü Avrupa Birliği (AB) tarafından getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle Suriyeli mültecilerin yeniden yerleştirilmesi için oluşturulan mekanizmanın geçici olarak askıya alınmasına karar verdi ancak faaliyetler "en kısa sürede" yeniden devam edecektir" denildi.

Sözcü, Lübnan ve Ürdün ile yapılan diğer programların da askıya alınacağını söyledi.

AB, ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARINA SINIRLARI KAPATMIŞTI

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, telekonferans yöntemiyle yapılan AB liderler toplantısının ardından basın toplantısı düzenlemişti.

Michel, toplantıda liderlerin AB'nin dış sınırlarını kapatması yönündeki düzenlemeyi onayladıklarını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelerin ve AB üyesi olmayıp Schengen Bölgesi'nde olan ülkelerin dış sınırlarından girişlerine 30 günlük kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Öte yandan, AB Komisyonu tarafından hazırlanan düzenlemede, AB veya AB dışındaki Schengen ülkelerinde oturum veya çalışma izni olan kişilerin, Kovid-19 ile ilgili çalışma yürüten bilim insanları ve sağlık çalışanlarının muaf olacağı belirtilmişti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Almanya, Türkiye, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Haberler
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Aytaç Yalman’ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Haberler
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu Haberler
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Haberler
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Loading