Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı

Almanya koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile mülteci kabul programını askıya aldı. Bakanlık sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile 2016'da yapılan anlaşmanın koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla sınırların kapatılması sonucu askıya alındığını açıkladı.

GEÇİCİ SÜREYLE ASKIYA ALINDI

Sözcü "İçişleri Bakanlığı, salı günü Avrupa Birliği (AB) tarafından getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle Suriyeli mültecilerin yeniden yerleştirilmesi için oluşturulan mekanizmanın geçici olarak askıya alınmasına karar verdi ancak faaliyetler "en kısa sürede" yeniden devam edecektir" denildi.

Sözcü, Lübnan ve Ürdün ile yapılan diğer programların da askıya alınacağını söyledi.

AB, ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARINA SINIRLARI KAPATMIŞTI

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, telekonferans yöntemiyle yapılan AB liderler toplantısının ardından basın toplantısı düzenlemişti.

Michel, toplantıda liderlerin AB'nin dış sınırlarını kapatması yönündeki düzenlemeyi onayladıklarını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelerin ve AB üyesi olmayıp Schengen Bölgesi'nde olan ülkelerin dış sınırlarından girişlerine 30 günlük kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Öte yandan, AB Komisyonu tarafından hazırlanan düzenlemede, AB veya AB dışındaki Schengen ülkelerinde oturum veya çalışma izni olan kişilerin, Kovid-19 ile ilgili çalışma yürüten bilim insanları ve sağlık çalışanlarının muaf olacağı belirtilmişti.

Kaynak: Euronews.com