Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü
BBC

Almanya koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele ediyor?

Beate Öcal, 40 yıl Türkiye'de yaşayıp üç yıl önce Düsseldorf'a dönen 69 yaşında bir tercüman.

15.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:50
Almanya koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele ediyor?

Beate Öcal, 40 yıl Türkiye 'de yaşayıp üç yıl önce Düsseldorf'a dönen 69 yaşında bir tercüman.

Almanya 'da sokağa çıkma kısıtları uygulanmamasından çok memnun; her gün Ren nehri kıyısında uzun yürüyüşler yapıyor.

Almanya, koronavirüsle mücadelede en başarılı sonuç alan ülkelerden. Vaka sayısı çok olmasına rağmen ölüm oranı çok düşük.

Uygulanan en belirgin kural, aynı evde yaşayan aileler hariç iki kişiden fazla insanın dışarıda yanyana gelememesi; 500 Euro'ya varan cezası var.

Beate Öcal, koronavirüsle birlikte değişen gündelik yaşamını, ülkede sosyal hayatın nasıl değiştiğini ve bu zor günlerin kazanımı olduğunu düşündüklerini BBC Türkçe'ye anlattı.

Kısıtlamalar kademeli olarak gevşetilecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel de bugün ülkede sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilmesine yönelik planını kamuoyuna açıkladı.

Angela Merkel sosyal mesafe önlemlerinin 3 Mayıs'a kadar süreceğini söyledi.

Merkel herkese, toplu taşıma araçlarında ve dükkanlarda maske takmalarını tavsiye etti.

Almanya'da önümüzdeki haftadan itibaren 800 metrekareden küçük dükkanların açılmasına izin verilecek.

İlkokullar 4 Mayıs'ta yeniden açılacak.

Aynı tarihte lise son sınıf öğrencileri de eğitime dönebilecek.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün son verilerine göre toplam koronavirüs vaka sayısı 127 bin 584.

Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamlarını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 254

Haber-Video: Esra Yalçınalp





BBC
Etiketler: Koronavirüs, Düsselldorf, Türkiye, Almanya, Sağlık
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Haberler
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Fenerbahçe’nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı Haberler
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Tarım ve hayvancılık yapanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Haberler
Tarım ve hayvancılık yapanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
İki ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi Haberler
İki ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Haberler ›› Sağlık ››Almanya koronavirüs salgınıyla nasıl mücadele ediyor? - Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

22:05: Kayseri'de 'Askıda Pizza' uygulaması çocukları sevindirdi - Haberler 22:04: Ankara Emniyet'te duygulandıran paylaşım - Haberler 22:01: Polisten down sendromlu Gizem'e doğum günü sürprizi - Haberler 21:59: Tezek birikintisinden çıkamayan ineği itfaiye kurtardı - Haberler 21:55: Kızılay 207 milyon liralık destek paketiyle 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak - Haberler 21:28: Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak 21:05: İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi - Haberler 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi