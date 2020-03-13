Almanya, koronavirüse karşı destek programını açıkladı
Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek programları açıklayan ülkeler arasına Almanya da dahil oldu.
13.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:02
Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek programları açıklayan ülkeler arasına Almanya da dahil oldu. Almanya Maliye Bakanı Scholz, şirketlere sınırsız kredi destekleri sunacaklarını, vergilerin erteleneceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Koronavirüs, Almanya, Ekonomi
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