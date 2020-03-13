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Almanya, koronavirüse karşı destek programını açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek programları açıklayan ülkeler arasına Almanya da dahil oldu.

13.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:02
Almanya, koronavirüse karşı destek programını açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek programları açıklayan ülkeler arasına Almanya da dahil oldu. Almanya Maliye Bakanı Scholz, şirketlere sınırsız kredi destekleri sunacaklarını, vergilerin erteleneceğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Koronavirüs, Almanya, Ekonomi

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