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Almanya Kupası'nda Werder Bremen ve Schalke 04 çeyrek finale yükseldi

Futbolda, Almanya Kupası 3. turunda rakiplerini yenen Werder Bremen ve Schalke 04 çeyrek finale yükseldi.

05.02.2020 02:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 02:16Almanya Kupası'nda Werder Bremen ve Schalke 04 çeyrek finale yükseldi
Futbolda, Almanya Kupası 3. turunda rakiplerini yenen Werder Bremen ve 04 çeyrek finale yükseldi.
Werder Bremen, Wohninvest Weser Stadında Borussia Dortmund'u konuk etti.
Ev sahibi ekip, 16. dakikada Davie Selke ve 30. dakikada Leonardo Bittencourt'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Borussia Dortmund 67. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 2-1 yaptı.

Werder Bremen 70. dakikada Milot Rashica'ın topu filelere göndermesiyle durumu 3-1'e getirirken, konuk ekip 78. Giovanni Reyna ile bir gol daha buldu ve skor 3-2 oldu.
Maçın kalan bölümde başka gol olmadı ve Werder Bremen karşılaşmadan galip ayrıldı.

Böylelikle yeşil-beyazlı ekip Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Schalke 04 geriye düştüğü maçtan galip ayrıldı
Schalke 04 de Almanya Kupası'nın 3. turunda Hertha Berlin'i uzatmalarda 3-2 yenerek bir üst tura çıktı.

Schalke'deki Veltins Arenada oynanan maçta Hertha Berlin, 12. dakikada Pascal Köpke ve 39. dakikada Krzysztof Piatek'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Ev sahibi ekipte, 76. dakikada Daniel Calligiuri ve 82. dakikada Amine Harit topu ağlarla buluşturmasıyla karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere sonuçlandı.

Maçın uzatmalarında 115. dakikada Benito Roman ile gol daha bulan Schalke 04, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve böylelikle Almanya Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.

Schalke 04 takımında ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ahmed Kutucu 60 dakikada oyunda kalırken, diğer milli futbolcu Ozan Kabak ise 46. dakikada Jean-Clair Todibo'nun yerine maça dahil oldu.

Günün diğer karşılaşmalarında Leipzig'i sahasında 3-1 mağlup eden Eintracht Frankfurt ve Kaiserslautern'i deplasmanda 5-2 yenen Fortuna Düsseldorf çeyrek finale yükselen diğer takımlar oldu.

Werder Bremen, Schalke 04, Schalke, Spor

Kaynak: AA

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