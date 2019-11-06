Haberler » Dünya » Almanya Kürt Toplumu Başkanı Toprak'a ölüm tehdidi

Almanya Kürt Toplumu Başkanı Toprak'a ölüm tehdidi

Yeşiller Partili Özdemir ve Roth, Sosyal Demokrat Partili Devlet Bakanı Michael Roth'dan sonra Almanya Kürt Toplumu Başkanı Toprak da ölüm tehdidi aldı.

06.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:32 Almanya Kürt Toplumu Başkanı Toprak'a ölüm tehdidi
Yeşiller Partili Özdemir ve Roth, Sosyal Demokrat Partili Devlet Bakanı Michael Roth'dan sonra Almanya Kürt Toplumu Başkanı Toprak da ölüm tehdidi aldı.Almanya'da siyasileri hedef alan ölüm tehditlerinin yankısı sürerken bugün Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak'ın da tehdit edildiği bir mektup aldığı açıklandı.

Almanya Kürt Toplumu Başkan Yardımcısı Mehmet Tanrıverdi, Toprak'ı hedef alan ölüm tehdidini "çok ciddiye" aldıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını açıklarken, güvenlik makamlarına gerekli önlemleri alma çağrısı yaptı.

Tehdit yazısının, Neonazi ve Hitler selamı olarak bilinen "Sieg Heil! Heil Hitler" imzası taşıdığı bilgisini paylaşan Almanya Kürt Toplumu, bunun dikkatlerin Neonazilere çevrilmesine yol açtığına işaret etmekle birlikte "tehdidin arkasında Türk milliyetçilerinin olma ihtimalinin de dışlanamayacağına" dikkat çekti.

"Özgürlüğümüzü savunup, koruyacağız"

Tanrıverdi, "Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin, Almanya'da da ifade özgürlüğümüzü elimizden almasına izin vermeyeceğiz, bu özgürlüğümüzü Almanya'da savunup, koruyacağız" diye konuştu.

"Belirli halk topluluklarında radikalleşme olduğunu" söyleyen Tanrıverdi, toplumdaki artan kutuplaşmanın ve kullanılan dildeki vahşiliğin artan oranda ifade özgürlüğünü tehdit eder noktaya geldiğini de sözlerine ekledi.

Geçen hafta sonu Yeşiller Partili Cem Özdemir ve yine Yeşiller Partili olan Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth'u hedef alan ölüm tehditleri Almanya'nın gündemine damgasını vurmuştu.

Devlet bakanı da tehdit edildi

Almanya'nın Avrupa Birliği'nden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth da bugün ölümle tehdit edildiğini duyurdu. Sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisini hedef alan sert eleştirileriyle tanınan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Roth, iki hafta önce aldığı, ölümle tehdit edildiği e-postayı Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Kendisine ulaşan yazıda, "vurulacak kişiler listesinde yer aldığı" belirtilen Roth, bu tür tehditleri görmezden gelme, küçümseme eğilimine son verilmesi gerektiğini vurguladı, "Artık buna son vermeliyiz. Sözler eyleme dönüşebilir" dedi.

KNA,epd,dpa/DA,AÜ

(c)


Almanya, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Dünya Haberleri
23:28   Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü: İki lider 13 Kasım'da bir araya geliyor
23:24   ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum
23:04   Trump'ın 'azil' soruşturmasındaki açık oturumlar haftaya başlıyor
22:43   Amsterdam'da bulunan Schiphol havalimanında 'şüpheli durum' incelemesi
22:39   İsrail'den küstah açıklama: YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız
23:24   ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum
22:39   İsrail'den küstah açıklama: YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız
21:32   Almanya'dan kritik açıklama: Türkiye'yi Rusya ve Çin'e itmek doğru değil
21:26   Trump için geri sayım başladı! Azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar gelecek hafta başlıyor
17:55   Evanjelist örgüt lideri David Eubank, YPG'li terörist Mazlum Kobani ile birlikte görüntülendi!
6.11.2019 23:56:52