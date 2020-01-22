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Almanya, Lübnan'da hükümetin kurulmasından memnun

Almanya'nın Lübnan'da hükümetin kurulmasından memnuniyet duyduğu bildirildi.

22.01.2020 19:54 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:54Almanya, Lübnan'da hükümetin kurulmasından memnun
'nın 'da hükümetin kurulmasından memnuniyet duyduğu bildirildi.
Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan'daki endişe verici mevcut durumdan dolayı, Hassan Diyab yönetimindeki yeni kabinenin, aylardır ülkede sokaklara çıkan insanlar için sorumluluk alması gerektiği belirtildi.

"Lübnan'da hükümetin kurulmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, yeni hükümetin krizden çıkış yolunu göstermek için ivedilikle acil adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) ve uluslararası toplumun bir parçası olarak Lübnan'ın yanında olduğu ve ülkede insanların meşru taleplerini dikkate alan kapsamlı ve sürdürülebilir reformların uygulanmasını desteklediği kaydedildi.
Lübnan'daki protestolar nedeniyle Saad el-Hariri hükümetinin 29 Ekim 2019'da istifa etmesinin ardından yaklaşık 3 ay sonra dün Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümetin kurulduğu açıklanmıştı.

Almanya, Lübnan, Güncel

Kaynak: AA

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