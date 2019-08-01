Haberler» Güncel» Haber

Almanya'nın, ABD'nin Hürmüz Boğazı teklifini geri çevirmesi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'a yönelik maksimum baskı stratejisini yanlış bulduklarını söyledi.

01.08.2019 00:22 Almanya'nın, ABD'nin Hürmüz Boğazı teklifini geri çevirmesi
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'a yönelik maksimum baskı stratejisini yanlış bulduklarını söyledi.
Maas, Polonya'nın başkenti Varşova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için ülkesinin ABD öncülüğündeki askeri bir misyon olan deniz gücü görevine katılım konusunu değerlendirdi.
Maksimum baskı stratejisini yanlış bulduklarını vurgulayan Maas, "ABD tarafından sunulan ve planlanan misyona Alman hükümeti katılmayacak." dedi.
Maas, Almanya'nın askeri gerilimin artmasını istemediğini, diplomasiden yana olduğunu sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Maksimum, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:43   Kamyonet evin bahçe duvarına çarptı
06:41   ABD, Brezilya'yı resmen "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak tanıdı
06:41   ADANA'DA virajı alamayan kamyonet, evin bahçesine daldı
06:25   Yüzyılın Anlaşması'nın ne zaman açıklanacağı ağustosta belli olacak
06:15   Gürsu'da aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu
06:03   Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
06:03   Adana'da kamyonet evin bahçe duvarına çarptı