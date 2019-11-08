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Almanya'nın aday kadrosu açıklandı

Almanya Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Belarus ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

08.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:16 Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
Milli Takımı'nın, 2020 Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Belarus ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 16 Kasım'da Belarus ile 19 Kasım'da da Kuzey İrlanda ile sahasında karşılaşacak Alman Milli Takımı'nın 24 kişilik aday kadrosu teknik direktör Joachim Löw tarafından belirlendi.
Löw, kadroda 3 Türk asıllı futbolcuya da yer verdi. Deneyimli teknik adam, Schalke 04'e forma giyen Suat Serdar, Juventus'ta oynayan Emre Can ile Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan'ı kadroya çağırdı.
Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Bernd Leno (Arsenal)

Savunma: Emre Can (Juventus), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch (Freiburg), Nico Schulz (Borusssia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlin), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Nadiem Amiri, Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Hoffenheim), Suat Serdar (Schalke 04)
Forvet: Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig), Luca Waldschmidt (Freiburg)

Almanya, Avrupa, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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