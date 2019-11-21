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Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde çalışan Türk avukat casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan yaklaşık 50 Türk vatandaşı hakkında bilgiler topladığı öğrenilen Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği için çalışan bir Türk avukat, casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

21.11.2019 02:40 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:07Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde çalışan Türk avukat casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

'nın Ankara Büyükelçiliği için çalışan bir Türk avukatın casusluk suçlamasıyla Eylül ayında gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Suçlamaların ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ve gözaltı kararının kaldırılması için uğraşıyoruz" dedi.

Yetkili, avukatın Eylül ayı ortasında gözaltına alındığını ve sebebinin anlaşılmadığını söyledi.

Alman medyası avukatın, büyükelçilik tarafından Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının gerekleri belgelerinin hazırlanması için görevlendirildiğini aktardı.

Alman Der Spiegel yayın kuruluşu, avukatın 'casusluk suçlamasıyla' gözaltına alındığını bildirdi ve haberde 'Alman hükümetinin, Türkiye'deki muhaliflerle ilgili hassas bilgilerin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) eline geçmesinden endişe ettiği' belirtildi.

Der Spiegel, avukatın elinde Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan ve aralarında 'tanınmış Kürtler ve Gülen yapılanması mensuplarının' da bulunduğu yaklaşık 50 Türk vatandaşı hakkında bilgiler olduğunu yazdı.

'BİLGİLER MİT'İN ELİNE GEÇMİŞ OLABİLİR'

Haberde avukatın, iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşları hakkında Türkiye'de dava açılıp açılmadığı ve Türkiye'ye döndüklerinde hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya olup olmadıkları gibi konularda polis ve savcılıktan bilgi toplamak için görevlendirildiği belirtildi.

Avukatın topladığı bu bilgileri de sığınma hakkı konusunda karar veren Almanya Dışişleri Federal Göç ve Mülteciler Dairesi ile paylaştığı ifade edildi.

Der Spiegel, avukatın elindeki iltica dosyalarında adı geçenlerin, bilgilerinin MİT'e ulaştırılmış olabileceği konusunda Alman güvenlik birimleri tarafından da uyarıldığını yazdı.

9 BİN 500 İLTİCA BAŞVURUSU

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı arttı. Resmi rakamlara göre Ocak ile Ekim ayında Almanya'ya iltica başvurusunda buluna Türk vatandaşlarının sayısı 9.500. Bu rakam, geçen yıl aynı döneme kıyasla %8 daha fazla. Türk vatandaşları, Suriyeliler ve Iraklılardan sonra Almanya'ya en çok başvuru yapan üçüncü millet oldu.


Dışişleri Bakanlığı, Almanya, Dünya, Güncel
BBC


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