Son dakika: Almanya'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Almanya 'nın Baden-Württemberg şehrindeki Schwäbisch Hall bölgesinde yer alan Rot Am See kasabasında, silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda şu ana kadar en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
OPERASYON BAŞLATILDI
Alman polisi twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırının ardından büyük çaplı bir operasyon başlatıldığını saldırganın ise gözaltına alındığını belirtti. Ayrıca saldırının olduğu yere çok sayıda polis ekibinin görevlendirildiği belirtildi.
TERÖR BAĞLANTILI BİR OLAY DEĞİL
Yapılan açıklamada saldırının terör bağlantılı bir durum değil kişisel ilişkilere bağlı bir olay olduğu belirtildi.