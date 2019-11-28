Haberler » Güncel » Almanya'nın doğal gaz ithalatı 9 ayda yüzde 25,6 arttı - Haber

Almanya'nın doğal gaz ithalatı 9 ayda yüzde 25,6 arttı

Almanya'nın doğal gaz ithalatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 117 milyar metreküpe yükseldi.

28.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:08Almanya'nın doğal gaz ithalatı 9 ayda yüzde 25,6 arttı
'nın doğal gaz ithalatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artarak 117 milyar metreküpe yükseldi.
Almanya Federal ve Kontrol Ofisi (BAFA) verilerine göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ithal edilen doğal gaza 17,1 milyar avro ödeme yapılırken, 2019'un aynı döneminde bu rakam yüzde 8,8 artışla 18 milyar 600 milyon avro oldu.
Almanya'nın doğalgaz ithalatı ocak-eylül döneminde 2018'in aynı dönemine göre ise yüzde 25,6 artışla 117 milyar metreküpe ulaştı.
Doğal gaz ithalatı gerçekleştirilen ülkeler arasında ilk sıraları Rusya, Norveç, Hollanda, Britanya ve Danimarka aldı.
Ülkenin doğalgaz ithalatı geçen yılın tamamında yüzde 9,7 artarak 126 milyar metreküp olmuştu. Söz konusu ithalat için Almanya 23,7 milyar avro ödeme yapmıştı.

İhracat, Ekonomi, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:48 Giresun'da bir kadın otobüs terminalinin tuvaletinde ölü bulundu
12:48 Osmaniye'de ıspanak hasadı "buruk" başladı
12:48 Prof. Dr. Oğuz Tekin, The Archer Huntington Ödülü'nü alan ilk Türk oldu
12:47 Cinayet davasının görüldüğü mahkeme salonunda arbede
12:47 PARK POLİSİ İLE HUZUR VE GÜVEN ARTTI: 144 BİN OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:27 Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Alevi ailenin duvarına "Defol" yazılmasına tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
21:22 Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 12:49:27