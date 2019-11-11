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Almanya'nın en renkli karnavalı '5'inci Mevsim' Köln'de başladı

Almanya'da '5'inci Mevsim' olarak adlandırılan karnaval, bugün yerel saatle 11.11'de başladı.

11.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:10Almanya'nın en renkli karnavalı '5'inci Mevsim' Köln'de başladı

'da '5'inci Mevsim' olarak adlandırılan karnaval, bugün yerel saatle 11.11'de başladı.

Farklı kostümler içerisindeki on binlerce kişi, resmi açılışın yapıldığı Heumarkt meydanını soğuğa rağmen bu yıl yine doldurdu. Ülke genelindeki karnaval kutlamaları diğer şehirlere göre Köln, Düsseldorf ve Mainz kentlerinde her yıl daha coşkulu ve daha renkli şekilde kutlanıyor.

Tarihi karnaval, Ortaçağ'da lanetlenmiş olsa da Köln Karnavalı ve Münih Fasching'i bugüne kadar varlığını koruyarak her geçen yıl daha çılgın kutlamalarla devam ediyor. Karnaval çerçevesinde, içerisinde 'Kadınlar Günü'nün de olduğu, alkol tüketiminin tavan yaptığı Şubat ayında eğlence doruğa ulaşıyor. Karnavalın sonu Mart ayında tüm  işlenen günahların sorumluluğu sembolik olarak her birahanede bir kuklanın ateşe verilmesiyle son buluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karnavalın açılış görüntüleri

-Kostüm giyen insanların görüntüleri

-Konfeti gösterisi ve konser

-Detaylar



Düsselldorf, Almanya, Köln, Güncel

Kaynak: DHA

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