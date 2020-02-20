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Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

20.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:54Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı
'nın kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
Güney Hessen Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saldırı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'de, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede gerçekleşti.
Ağır yaralanan bir kişinin hastanede yaşamını yitirmesiyle saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu. Ölenlerin arasında Türklerin de bulunduğu belirtildi. Saldırıda 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Alman Ajansı DPA'ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırganın evine baskın düzenlediğini ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi.
Buna göre Hanau'daki saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Öte yandan Alman Bild gazetesi, saldırganın aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı.
Alman Tobias R'nin saldırıyı aşırı sağcı motifle gerçekleştirdiğini iddia eden gazete, saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi sahibi olduğunu ve ardında bir mektup ile bıraktığını yazdı.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.

Almanya, Hanau, Güncel

Kaynak: AA

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