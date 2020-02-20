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Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: 8 ölü

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki iki ayrı nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

20.02.2020 08:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:49
'nın eyaletindeki kentindeki iki ayrı nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti.
Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.
Bu arada, 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanmasına çalışıldığı belirtilerek, olayın görgü tanıklarının polisin 06181 100-123 numaralı telefonunu arayarak bilgi vermeleri de istendi.
Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: 8 ölü

Almanya, Hessen, Hanau, Güncel

Kaynak: AA


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