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Almanya'nın Hanau kentindeki aşırı sağcı terör saldırısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ırkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanında olduğunu belirterek, "Onlar yalnız değiller.

20.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:08Almanya'nın Hanau kentindeki aşırı sağcı terör saldırısı
Frank-Walter Steinmeier, ırkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanında olduğunu belirterek, "Onlar yalnız değiller." dedi.
Steinmeier, kentindeki 2 iş yerine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Hanau'daki terör eylemini dehşet içinde öğrendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Steinmeier, açıklamasında, "Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller. Almanya'daki insanların büyük çoğunluğu bu eylemi ve her türlü ırkçılığı, nefret ve şiddeti kınadığından eminim." ifadelerini kullandı.
CDU Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Karrenbauer da açıklama yaptı
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hanau'daki şiddet olayından dolayı sarsıldığını ve üzgün olduğunu belirterek, "Olayın arka planı aydınlatılmalı. Aşırı sağcı saiklerle yapılan saldırılar bizi sakin bırakmamalı, buna karşı birlikte durmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde 2 kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile bıraktığı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

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