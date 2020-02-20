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Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırı

Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

20.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:56Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırı

'nın kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerinde bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau'da yerel saatle 22.00'da, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede gerçekleşti.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişinin daha hastanede yaşamını yitirmesi sonucu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.

Alman Ajansı DPA'ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi.

Buna göre Hanau'daki saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre saldırıda kesin olmamakla birlikte 5 Türk hayatını kaybetti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında olduklarını ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.


Emniyet Müdürlüğü, Almanya, Hanau, Güncel

Kaynak: AA

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