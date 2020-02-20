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Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hanau kentindeki saldırı nedeniyle bugünkü programını iptal etti.

20.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:08Almanya'nın Hanau kentindeki silahlı saldırı
Başbakanı Angela Merkel, kentindeki saldırı nedeniyle bugünkü programını iptal etti.
Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in, Halle kentindeki programını, Hanau'daki saldırı nedeniyle iptal ettiğini belirtti.
Seibert, Merkel'in Hanau'daki gelişmeler hakkında sürekli bilgi aldığını da kaydetti.
Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hanau'daki korkunç olay hepimizi acı içinde bıraktı. Düşüncelerimiz, hayatını kaybedenler, onların aileleri ve akrabalarıyla. Yaralıların kısa zamanda iyileşeceğini ümit ediyorum." ifadesini kullandı.
Hanau kentinde iki iş yerine silahlı saldırı
Almanya'nın Hanau kentinde bugün iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıda 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren aşırı sağcı terörist Tobias R. evinde ölü bulundu.
Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi sahibi olduğu ve ardında bir mektup ile bıraktığı belirtildi.

Angela Merkel, Almanya, Hanau, Güncel

Kaynak: AA

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