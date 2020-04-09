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Almanya'nın ihracatı şubatta artarken Çin'le ticaret yavaşladı

Almanya'nın ihracatı, şubatta yüzde 0,9 düşüş beklentisine karşın yüzde 1,3 artış gösterdi.

09.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:08
Almanya'nın ihracatı şubatta artarken Çin'le ticaret yavaşladı
Almanya 'nın ihracatı, şubatta yüzde 0,9 düşüş beklentisine karşın yüzde 1,3 artış gösterdi. Bununla birlikte, ülkenin Çin'e ihracatı şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 geriledi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 0,9'luk düşüş beklentisine karşın yüzde 1,3 artarak yaklaşık 109,3 milyar avro oldu. İthalat ise yüzde 1,6 azalarak 88,5 milyar avroya geriledi.
Şubat 2019'a göre ihracat yüzde 0,4 artarken ve ithalat yüzde 2,9 düştü. Dış ticaret fazlası ise 18,7 milyar avrodan 21,6 milyar avroya yükseldi.
Almanya'nın şubat ihracatının 58,5 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 49,2 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.
Şubatta 2019'un aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 0,8 artarken, bu ülkelerden yapılan ithalat da yüzde 1,9 düştü.
Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin şubatta cari işlemler fazlası 2019'un aynı dönemine göre 7,9 milyar avro artarak 23,7 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Şubat 2019'da 15,8 milyar avro olmuştu.
Çin'e ihracat düştü
Almanya'nın ihracatının şubatta artmasına rağmen, ülkenin en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 düştü.
Destatis verilerine göre, Almanya'nın Çin'e ihracatı şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 azalarak 6,8 milyar avroya geriledi. Ülkenin Çin'den ithalatı ise yüzde 12 azalarak 7,4 milyar avro olarak gerçekleşti.
Destatis açıklamasında, Çin ile düşen ticarete yönelik, "Koronavirüs salgınının ilk etkileri, şubatta özellikle virüsten etkilenen Çin ile mal ticaretinde belirginleşti." değerlendirmesinde bulunuldu.
Çin, geçen yıl 206 milyar avro değerinde mal ticareti ile Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olmuştu. Geçen yıl 96 milyar avro ile Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke olan Çin'den yapılan ithalat ise yüzde 3,4 artarak 110 milyar avroya yükselmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Almanya, Güncel
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