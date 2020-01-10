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Almanya'nın İran'la ticareti yarıya düştü

Almanya'nın İran'a ihracatı geçen yılın Ocak-Kasım döneminde yüzde 48,2'lik azalışla 1 milyar 339 milyon avroya geriledi.

10.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:46Almanya'nın İran'la ticareti yarıya düştü
'nın 'a ihracatı geçen yılın Ocak-Kasım döneminde yüzde 48,2'lik azalışla 1 milyar 339 milyon avroya geriledi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, 2019'un ocak-kasım döneminde ülkenin İran'a ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,2 düşerek, 1 milyar 339 milyon avro oldu. Ülkenin İran'dan ithalatı ise yüzde 54,7 azalarak yaklaşık 191 milyona dolara geriledi.
2018'in aynı döneminde ülkenin İran'a ihracatı 2 milyar 558 milyon avro ve ithalatı 420 milyon avro olarak kayıtlara geçerken, Almanya'nın İran'a ihracatı ağırlıklı olarak makine, kimyasal ürünler, gıda ve eczacılık ürünlerinden oluştu.
Temmuz 2015'te, P5 + 1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak tanımlanmıştı.
Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programına girmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti. Fakat ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de anlaşmadan çekildiklerini açıklamış, Avrupa Birliği ise ilişkileri sürdürmeyi tercih etmişti.
Washington'un söz konusu anlaşmadan çekildikten sonra İran'la iş yapan şirketlere yaptırım tehdidinden çekinen bazı Alman şirketleri İran'daki faaliyetlerini askıya almıştı.
Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ile Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için Ocak 2019'da Ticareti Destekleme Enstrümanı INSTEX'i kurmuştu. 1 Aralık 2019'da INSTEX'e Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Norveç ve İsveç de müdahil olmuştu.

Almanya, İran, Güncel

Kaynak: AA

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