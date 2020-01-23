Haberler » Güncel » Almanya'nın Kiel şehri heyetinden Vali Doğan'a ziyaret - Haber

Almanya'nın Kiel şehri heyetinden Vali Doğan'a ziyaret

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya ile kardeş şehir olan Almanya Kiel Şehir Meclis Başkanı Hans Werner Tovar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

23.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:08Almanya'nın Kiel şehri heyetinden Vali Doğan'a ziyaret
Valisi Rahmi Doğan, Antakya ile kardeş şehir olan Kiel Şehir Meclis Başkanı Hans Werner Tovar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Doğan, 2013 yılından bu yana kardeş şehir olunan Kiel kenti heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Hatay'ın tarihi, kültürü, turizmi ve gastronomisiyle marka değeri taşıyan önemli bir yer olduğunu aktaran Doğan, heyete kentle ilgili bilgiler verdi.
Başkan Hans Werner Tovar da kabulünden dolayı Vali Doğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'nin Suriye savaşında gösterdiği üstün çabalar ve göç eden sığınmacılara yıllardır ev sahipliği yapması dolayısıyla teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Rahmi Doğan, Nezih Doğan, Almanya, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:38  Türkiye'de hibe almaya hak kazanan 26 projeden biri Bilecik'ten
15:38  ASİMDER 20 Yanvar şehitlerini andı
15:42  MARMARAY BAKIRKÖY-YENİ MAHALLE DURAKLARI ARASINDA SEFERLER AKSADI
15:42  Afrikalı albinoların dramı sanatseverler ile buluşacak
15:42  Marmaray Bakırköy-Yeni Mahalle durakları arasında seferler aksadı
23.01.2020 15:44:58