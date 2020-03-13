Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde eğitime ara
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eğitime 35 gün ara verildi.
13.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:48
Almanya 'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eğitime 35 gün ara verildi. Bölgede virüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirmişti.
Almanya'nın Köln , Düsseldorf, Essen ve Dortmund gibi kentlerinin bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Amin Laschert, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün yayılması konusunda alınan önlemler kapsamında, eğitim ve öğretime 16 Mart-19 Nisan arasında ara verildiğini açıkladı. Öte yandan Kuzey Ren-Vestfalya'dak kentlerde, konser, tiyatro, sinema ve benzeri çok sayıda etkinlik iptal edildi.Almanya'da koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 3 bin 174'e yükselirken; ölü sayısı da 7'ye çıktı.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Ren Vestfalya, Düsselldorf, Almanya, Köln, Dünya
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