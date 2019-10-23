Almanya'nın Suriye'de güvenli bölge teklifine Rusya'dan yanıt: Gerek görmedik

Rus Dışişleri yetkililerinin açıklamalarında, Suriye'nin Türkiye sınırında uluslararası güçlerin denetiminde olacak bir güvenli bölge oluşturulması yönünde Berlin'den gelen teklife karşı çıkarak, "Alman dostlarımız söz konusu fikri, Rusya ile Türkiye'nin Soçi'de ortak mutabakata varmasından önce ileri sürdüler. Yani dün oluşmuş olan yeni durumdan birhaber olarak ortaya atılmış bir fikir bu" dedi.

Rus Dışişleri adına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, "Suriye topraklarının her karışının Şam'ın kontrolünde olması gerektiğini" de belirtti.

"YENİ DURUMDAN BİRHABER OLARAK ORTAYA ATILMIŞ BİR FİKİR"

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Suriye'nin Türkiye sınırında uluslararası güçlerin denetiminde olacak bir güvenli bölge oluşturulması yönünde Berlin'den gelen teklifin sorulması üstüne, "Alman dostlarımız söz konusu fikri, Rusya ile Türkiye'nin Soçi'de ortak mutabakata varmasından önce ileri sürdüler. Yani dün oluşmuş olan yeni durumdan birhaber olarak ortaya atılmış bir fikir bu" dedi.

Verişinin, "Bu yüzden (Soçi'de varılan mutabakat üstüne) birtakım ek önlemler alınmasını gerekli gördüğümüzü söyleyemeyeceğim" diye ekledi.

"SURİYE SINIR GÜÇLERİ YENİDEN SINIRDAKİ YERİNİ ALACAK"

Bunun yanında Verşinin, Soçi'de dün varılan mutabakat ile Suriye sınır güçlerinin yeniden Türkiye sınırında yerlerini alacaklarını söyledi. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı şu ifadeleri kullandı: "Mutabakat metninde her şey çok net: Türk güçlerinin Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde şu anda bulundukları alanın dışındaki yerlerde, sınır boyunca Suriye sınır muhafızları ve bizim askeri polisimiz konuşlandırılacak."

ALMANYA'NIN TEKLİFİ

Almanya, Türkiye'nin yıllardır önerdiği Suriye'de "güvenli bölge" oluşumunun uluslararası kontrol edilmesi teklifinde bulunmuştu. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve Rusya'nın da dahil edildiği uluslararası bir güvenli bölge oluşturulması önerisini NATO müttefiklerine teklif edeceklerini açıklamıştı.

Karrenbauer Suriye'deki durumun Almanya ve Avrupa'nın güvenlik çıkarlarını doğrudan ilgilendirdiğini, Almanya ve Avrupa'nın şu ana kadar yaşananlara seyirci kaldığını ve daha aktif bir rol oynamaları gerektiğini ifade etmişti. Karrenbauer, bu kapsamda NATO içerisinde Almanya kaynaklı bir Avrupa atılımının mantıklı olacağını söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometrederinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.