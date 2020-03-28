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Almanya nisan ayında 100 bin kişilik geniş çaplı testle koronavirüs bağışıklık haritasını çıkaracak

Almanya’da bilim insanları koronavirüse karşı ülkede kaç kişinin bağışıklık kazandığını tespit etmek için 100 binin üzerinde kan örneğini inceleyecek. Araştırmanın kesin sonuçları 2-3 ayı bulabilir. Proje hedefine ulaşırsa ülkede hayat normale dönebilir.

28.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:14
Almanya nisan ayında 100 bin kişilik geniş çaplı testle koronavirüs bağışıklık haritasını çıkaracak
Avrupa 'da koronavirüs salgını sebebiyle can kaybının en düşük olduğu ülkelerden olan Almanya 'da, bilim insanları Covid 19'a karşı kaç kişinin bağışıklık kazandığını öğrenmek için 6 farklı kuruluş çatısı altında çalışma başlattı.

Yaklaşık 100 bin kişinin kan örneklerinin incelenmesini amaçlayan araştırmayla Covid 19'un kaç kişiye bulaştığı ve toplamda kaç kişiyi öldürdüğü bulunmaya çalışılacak. Bu sayede ülkedeki insanların bağışıklık sistemi mercek altına alınarak aşı geliştirilmesi işlemleri kolaylaşacak.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Avrupa, Dünya

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