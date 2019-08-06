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Almanya plakalı araçta 42,5 kilo eroin ele geçirildi

ERZİNCAN polisinin Almanya plakalı otomobilde yaptığı aramada, 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

06.08.2019 19:08 Almanya plakalı araçta 42,5 kilo eroin ele geçirildi
ERZİNCAN polisinin Almanya plakalı otomobilde yaptığı aramada, 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda, Almanya ve Yunanistan vatandaşlığı bulunan T.N. (34), gözaltına alındı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta, Erzincan- Erzurum yolunda uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, şüphe üzerine, Almanya plakalı otomobilin sürücüsünü durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeği 'Odin' ile yapılan aramada, bagaja gizlenen, 92 paket halinde 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda, Almanya ve Yunanistan vatandaşlığı bulunan T.N. isimli sürücü, gözaltına alındı. T.N., emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan adliyeye sevk edildi.



Yunanistan, Erzincan, Almanya, Güncel

Kaynak: DHA

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