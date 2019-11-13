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Almanya Protestan Kilisesi'nde 770 cinsel istismar vakası

Almanya Protestan Kilisesi'ne (EKD) ait bakım yerlerinde 770 kişinin cinsel istismara uğradığı açıklandı.

13.11.2019 00:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 00:08Almanya Protestan Kilisesi'nde 770 cinsel istismar vakası
Protestan Kilisesi'ne (EKD) ait bakım yerlerinde 770 kişinin cinsel istismara uğradığı açıklandı.
'de düzenlenen EKD toplantısında konuşan rahip Kirsten Fehrs, geçen yıl başlatılan araştırma sonucunda kiliseye ait bakım yerlerinde 770 kişinin cinsel istismara uğradığını ve bunların bir çoğunu çocukların oluşturduğunun tespit edildiğini aktardı.
Fehrs, cinsel istismarların bir kısmının kiliselerin içinde vuku bulduğunu belirterek, bu tip vakaları araştırmak amacıyla ayrılan 1,3 milyon avro ödeneğe bir milyon avro daha katkıda bulunulacağını söyledi.
Toplantıda mağdurların hangi yıllarda ve tam olarak nerede cinsel istismara uğradıkları açıklanmadı.
Cinsel istismara uğrayan mağdurların sözcülüğünü yapan Kerstin Claus da kilisenin bu konuda yaptıklarını yetersiz bulduklarını vurgulayarak, bu konuda uzun zaman tereddüt yaşayan EKD'nin geç kaldığına dikkati çekti.
Claus, EKD'nin mağdurların ihtiyaçlarına odaklanmasını isteyerek tazminat konusunda şeffaf bir şekilde anlaşma yapılmasını ve mağdurların hakkının teslim edilmesi gerektiğini kaydetti.
Katolik Kilisesi'ndeki durum da iç açıcı değil
Almanya'da 2010'da Katolik Kilisesi'nin tarihi korolarından "Regensburger Domspatzen" ile kilisenin okulunda papaz ve öğretmenlerin 422 çocuğa yıllarca cinsel tacizde bulunduğu, şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Dava sürecinde 13 papaz cinsel istismar nedeniyle mahkum edilmişti.
Aynı yıl açıklanan bir raporda ise 15 papazın en az 100 çocuğa şiddet uyguladığı ve istismarda bulunduğu tespit edilmişti.
Augsburg bölgesinde 1946-2003 arasında meydana gelen 34 cinsel istismar vakası, Münih ve Freising bölgesinde 159 rahibin 1945 ve 2009 arasındaki 365 cinsel istismarı gün yüzüne çıkmıştı.

Dresden, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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