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Almanya Rheinland-Pfalz'da İslam dinine bağlı cemaatlere statü tanıyan anlaşma imzalandı

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde, eyalet hükümeti ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) arasında, İslam dinine bağlı cemaatlere dini cemaat statüsü tanınmasını öngören anlaşma imzalandı.

05.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:18
Almanya Rheinland-Pfalz'da İslam dinine bağlı cemaatlere statü tanıyan anlaşma imzalandı
Almanya 'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde, eyalet hükümeti ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) arasında, İslam dinine bağlı cemaatlere dini cemaat statüsü tanınmasını öngören anlaşma imzalandı.
"Hedef Anlaşması" adı verilen anlaşmayı, Rheinland-Pfalz Eyalet hükümeti adına dini cemaatlerden sorumlu Bilim ve Kültür Bakanı Prof. Dr. Konrad Wolf ile DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Yıldız imzaladı.
Anlaşma, DİTİB Eyalet Birliğine dini cemaat statüsü tanınmasını ve Müslümanların diğer dinlerin mensuplarıyla eşit haklara sahip olmasını hedefliyor.
Uyum için 18 aylık bir süreç öngörülen anlaşmaya göre, Federal Anayasa'da ilgili değişiklikler yapılarak DİTİB'e dini cemaat statüsü tanınacak, tüm eyalette Müslüman öğrencilere İslam dini dersi verilecek, Yüksek öğretimde İslam ilahiyatı bölümü kurulacak ve Müslümanların kamusal hayata katılımları güçlendirilecek.
Yıldız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın, eyaletlerindeki Müslüman varlığını ve eşitliğini güçlendirecek bir adım olduğunu söyledi.
Müslümanların Rheinland-Pfalz eyaletinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Yıldız, nihai amaçlarının İslam dininin ve Müslümanların burada diğer din ve kurumlarla eşit haklara sahip hale gelmesini sağlamak olduğunu belirtti.
Rheinland-Pfalz DİTİB Eyalet Birliği 51 camisi, gençlik, kadın ve veli dernekleriyle, Katolik ve Protestan kiliselerinden sonra eyalette en büyük dini cemaat olma özelliği taşıyor.
Almanya'da federal düzeyde İslam, henüz resmi din olarak tanınmıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, rheinland pfalz, Almanya, Güncel
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