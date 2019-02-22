Almanya, Rusya'nın Bazı Davranışlarından Endişe Duyuyor"

Kaynak: AA

BERLİN (AA) – Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya'dan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) ilişkin gelen açıklamaların ve Kerç Boğazı ile ilgili Rusya'nın davranışının kendilerini endişelendirdiğini söyledi.Maas, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Renkevics ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Avrupa'nın çevresinde son dönemde durumun sakinleşmediğini ifade etti."Rusya'dan INF sözleşmesine ilişkin gelen sesler ve Kerç Boğazı ile ilgili Rusya'nın davranışı bizi endişelendiriyor." diyen Maas, ancak Avrupa'nın çıkarlarını ifade etmek için Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.Suriye'deki duruma da değinen Maas, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye ilişkin tutumunun belli olduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından saptanan süreç temelinde hareket edildiğini belirtti.Anayasa Komitesinin oluşturması konusunda anlaşma sağlanmasını, anayasa reformunun gerçekleştirilmesi ve sonunda demokratik seçimlerin yapılacağı siyasi sürecin harekete geçmesini istediklerini belirten Maas, ancak şu anda Ürdün'den Suriye'ye dönen insanların baskıya uğramaları ve kısmen hapsedilmeleri gibi hususların Suriye'de görüldüğünü aktardı.Maas, bu konulardaki beklentilerin siyasi süreçte dile getirdiklerini ifade etti.Bu konuları son dönemde BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'ın yanı sıra ABD'li ve Rus mevkidaşlarıyla görüştüğünü belirten Maas, Rusya'nın Suriye rejimine uygun bir şekilde etki yaparak sürece katkı sağlamasını istediklerini dile getirdi.