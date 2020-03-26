Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: "(Kovid-19 salgını) Fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz"

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Almanya'nın fırtına öncesi sessizlik döneminde olduğunu söyledi.

26.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:42
Almanya Sağlık Bakanı Spahn:
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Almanya'nın fırtına öncesi sessizlik döneminde olduğunu söyledi.
Spahn, Berlin 'deki Federal Basın Merkezinde, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ve Almanya Tabipler Birliği Başkanı Andreas Gassen ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelere yüklenme olabileceğini hesaba kattıklarını belirten Spahn, "Şu an fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz." dedi.
Spahn, hiç kimsenin gelecek haftalarda nelerin yaşanabileceğini öngöremediğini vurgulayarak, bu krizde önemli olanın Kovid-19 salgınının yayılma hızının yavaşlatılması ve yoğun bakımlardaki yatak sayısının artırılması olduğuna dikkati çekti.
Almanya'nın haftada 300 ila 500 bin virüs testi yapma imkanının bulunduğuna işaret eden Spahn, bunun uluslararası kıyasa göre yüksek bir rakam olduğunun altını çizdi.
Spahn, "Çok fazla test yapmak istiyoruz ancak daha spesifik olarak test yapmak istiyoruz. Vatandaşların enfekte olup olmadıklarını bilmek istemeleri anlaşılabilir bir şey. Ancak sınırlı kapasite var." ifadelerini kullandı.
"9 Mart'tan bugüne kadar 410 bin Kovid-19 testi yapıldı"
Almanya Tabipler Birliği Başkanı Gassen, ülkede 9 Mart'tan bugüne kadar 410 bin yeni tip koronavirüs testi yapıldığını aktardı.
Sağlıklı kişilere test yapmanın tıbbi olarak anlamsız olduğuna işaret eden Gassen, "Test uygulama kapasitemiz yüksek ancak 83 milyonu test edecek kadar yeterli değil." dedi.
Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler de bazı kentler ve beldelerin daha büyük salgın olaylarını kontrol altına almayı başardıklarını belirterek, "Bu kısmen festivaller veya gezilerin iptaliyle bağlantılı olarak meydana geldi. Ancak bazılarının neden hala kutlama yapmak istediklerini anlamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Berlin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Almanya Sağlık Bakanı Spahn: '(Kovid-19 salgını) Fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Haberler
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Haberler
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar

Son Dakika Güncel Haberleri

17:12: Kayıp olarak aranırken, sulama kanalında ölü bulundu - Haber 17:12: Kocaoğlanları öksüz kaldı - Haber 17:12: Hindistan'da korona virüse karşı 22 milyar dolarlık yardım paketi - Haber 17:12: Aydın'da 'korona virüs' manzaraları - Haber 17:12: Katarlı hayırseverlerden Kilis'teki Suriyelilere yardım - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber 16:15: Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı - Haber 16:00: Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor - Haber 15:53: Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler