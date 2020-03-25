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Almanya: Saksonya eyaleti koronavirüsle mücadelede mülteci doktorları göreve çağırdı

Almanya’da aşırı sağın kalesi Saksonya eyaletinde, salgına karşı göçmen doktorlar umut oldu

25.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:47
Almanya: Saksonya eyaleti koronavirüsle mücadelede mülteci doktorları göreve çağırdı
Almanya 'da aşırı sağın güçlü olduğu Saksonya eyaletinde, çok sayıda göçmen doktor, Covid-19 salgınına karşı şimdi "can simidi" olarak görülüyor.

Göçmen karşıtı aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) adeta "kalesi" olarak bilinen Saksonya eyaletindeki Tabipler Birliği, daha önce gerekli lisansları olmadığı için çalıştırılmayan göçmen doktorları ilan vererek göreve çağırdı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Dünya

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