Almanya Savunma Bakanı Leyen, AB Komisyonu Başkanı oldu

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in dört hükümetinde de görev yapan ve 2013'ten beri Almanya Savunma Bakanlığını yürüten Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı oldu. 61 yaşındaki Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı oldu. Leyen, sırasıyla Aile ve Gençlik Bakanı, Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı, son olarak da Almanya Savunma Bakanı olarak görev yaptı. Babası Avrupa Komisyonu'nda görevli olan Ursula von der Leyen Brüksel'de doğdu ve 13 yaşına kadar orada kaldı. 1971 yılında 13 yaşındayken babasının 1976'dan 1990'a kadar başbakan olduğu Aşağı Saksonya'ya geldi. Ursula von der Leyen tıp fakültesi mezunu bir doktor. 2010 yılında Merkel'in Almanya cumhurbaşkanı adayı olan Leyen'in adaylığı üyesi olduğu Hristiyan Demokrat Parti'nin daha muhafazakar kesimi tarafından engellendi. Leyen, 2015 yılında Macaristan Başbakanı Virtor Orban'ın Macaristan-Sırbistan sınırında mültecilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz atmasını eleştirerek bunun AB normlarına aykırı olup kabul edilemeyeceğini söylemişti. AB Komisyonu'nun yeni Başkanı von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Birleşik Avrupa Devletleri olması ve uzun dönemde bir ordusu olmasını savunuyor.

BELÇİKA BAŞBAKANI MİCHEL, AVRUPA KONSEYİ BAŞKANI OLDU Avrupa Birliği'nin eski kalkınma ve insani yardım bakanı olan Louis Michel'in oğlu Belçika Başbakanı Charles Michel Avrupa Konseyi Başkanı oldu. 1975 doğumlu Michel, 2007 ile 2010 arası dört ayrı hükümette Belçika Kalkınma ve Yardım Bakanı olarak görev yaptı. Charles Michel, 2009'dan 2014 yılına kadar Avrupa Konseyi'nin ilk başkanı olan Herman Van Rompuy'un Belçika Başbakanı olduğu hükümetten, 2010 yılında Belçika Francophone Liberal Parti Reform Hareketi (Mouvement Reformateur- (MR) partisine başkan olmak için istifa etti. Charles Michael 2014 yılında Reforam Hareketi Partisi Başkanı olarak Belçika hükümetinin kurulması için müzakerelerde bulundu. Micahel Belçika'da olağanüstü şartlarda kurulan hükümette başbakan oldu.

JOSEP BORRELL AB'NİN YENİ DIŞİŞLERİ TEMSİLCİSİ OLDU 2004-2007 yıllarında Avrupa Parlamentosu başkanlığını yürüten, İspanya'nın 72 yaşındaki Dışişleri Bakanı Josep Borell AB'nin yeni Dışişleri Temsilcisi oldu. Josep Borell, Dışişleri Bakanı olmadan önce Katalan'ın bağımsızlığına karşı çıkmış ve Avrupa Birliği'nin Venezuela konusundaki diplomasisine öncülük etmişti. Borell, ABD Başkanı Donald Trump'ı Venezuela'ya askeri müdahale tehdidi ve Meksika'da'an Amerika'ya göçü önlemek için Sahara çölüne duvar örme projesine "Kovboy" diyerek tiye almıştı. Kuzey Katalonya'nın bir köyünde bir fırıncının oğlu olan Josep Borrell gençliğinde inşaatlarda, restoranlarda, çiftliklerde ve üzüm bağlarında çalıştı. Madrid'de mühendislik eğitimi alan Borell ABD ve Fransa'da yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1975'te Sosyalist Parti'de siyasete giren Josep Borrell 1979 seçimlerinde Madrid'den milletvekili seçildi. Borrell, 1998 yılında partinin başkanı olmadan önce Finans Bakanı, Ulaştırma ve Kamu İşleri Bakanı olarak görev yaptı. Borrell aynı zamanda eşcinsel hakları savunucusu. Avrupa Birliği ülkelerinin AB temsilcilerini seçmesinden sonra Parlamento AB'nin Yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanını seçer. AB üyesi ülkeler Avrupa seçim sonuçlarını dikkate alarak Komisyon başkanı için aday gösterir. Buna ilaveten Parlamentonun yeni Komisyon başkanını yüzde 51 çoğunlukla onaylaması gerekir. Adayların gereken çoğunluğu alamaması halinde üye ülkelerin bir ay içinde yeni bir aday belirmesi gerekir.

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ YENİ AB'NİN YENİ LİDERLERİNİ TAYİN ETTİ Avrupa Konseyi, Charles Michel'i 1 Aralık 2019'dan 31 Mayıs 2022'ye kadar Konsey Başkanı olarak seçti. Konsey başkanının başkanlık süresi bir defaya mahsus uzatılabilir. Avrupa Konseyi aynı zamanda, AB üyesi ülkeleri devlet başkanlarının Charles Michel'in aynı süre için Avrupa Zirvesi başkanı olarak atanmasını kabul ettiğini onayladı.

(İHA)

Kaynak: İHA