Almanya schengen vizesi başvuruları malatya'dan yapılacak

Mart ayı içerisinde başlatılan ve titiz çalışmalar sonucunda sona gelinen vize ofisine ait açıklamalarda bulunan Başkan Sadıkoğlu " Malatya 'yı marka şehir yapmanın yanı sıra Malatya'da bölgeye hitap eden birçok faydalı kurum ve kuruluşun da olması gerektiğini biliyoruz. Bu bilinçle hem ilimize hem de bölgeye faydalı olacağını düşündüğümüz Avrupa ülkelerine (Schengen vizesi) vize ofisi açma gayretlerimiz sonucunda Odamız bünyesinde 2. Katta açılacak vize ofisi ile birlikte 16 Temmuz tarihinde başvurular başlayacaktır.Malatya ve çevre illerimizden Ankara veya İstanbul'a gitmeden Malatya'dan vize işlemleri artık kolaylıkla yapılabilecek. Malatyamıza ve çevre illerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İDATA FİRMASINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA İSE ŞU GÖRÜŞLERE YER VERİLDİ

iDATA, Türkiye'de Almanya vize başvurusu için resmi olarak yetkilendirilmiş tek kuruluştur. 16 Temmuz 2019 tarihi itibariyle, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası binasındaki yeni iDATA ofisinde Mobil başvuru hizmetine başlayacaktır. Doğu Anadolu bölgesine özel olarak sunulan bu yenihizmet ile biometrik işlem cihazı ve yetkili ekibi sayesinde, vize başvurusu yapmak isteyen kişilere daha üstün hizmet ve ulaşım kaynaklı zaman ve maliyet avantajı sağlıyor olacaktır.

2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren açılan https://randevu.idata.com.tr/ adresindeki iDATA sisteminden ücretsiz olarak randevu alabilirsiniz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda faliyete başlayacak iDATA Mobil başvuru ofisi, Almanya Schengen Vize başvurularınızı kabul edecektir.

iDATA Mobil başvuru ofisine eksiksiz sunulan başvuru dosyalarının kabulü sonrası, tarafınıza Mobil Ekibin gerçekleştireceği biometrik işlemleriniz için (Parmakizi alımı) randevu günü verilecektir.

Başvurunuza ait Vize harcı ve iDATA Koordinasyon bedeli, başvuru sırasında iDATA Mobil ofisinde tahsil edilmektedir. Başvuru öncesi herhangi bir ödeme veya havale yolu ile ön ödeme talep edilmemektedir.

Mobil başvuru hizmeti hakkında sorularınız için +90 0850 460 84 93 numaralı hattan iDATA Çağrı Merkezine ulaşabilirsiniz veya www.idata.com.tr websitesinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.