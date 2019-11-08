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Almanya sınır kontrollerini sıkılaştırıyor

Almanya İçişleri Bakanlığı, federal polise sınır kontrollerini sıkılaştırma talimatı verdi.

08.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:12 Almanya sınır kontrollerini sıkılaştırıyor
İçişleri Bakanlığı, federal polise sınır kontrollerini sıkılaştırma talimatı verdi. Kontrollerin sınırında başladığı bildirildi.Alman Federal Polisi sınır kontrollerini attırdığını duyurdu. Bild gazetesinin haberine göre Federal Polis Perşembe akşamı yaptığı açıklamada daha önce ülkeye giriş yasağı olanların Almanya sınırından girişlerinin engelleneceğini belirtti. Bunun koruma talep eden sığınmacılar için de geçerli olduğu aktarıldı.

Gelecekte sınırlarda yapılacak kontrollerin arttırılacağı ve özellikle insan kaçakçılığı yapılan rotaların yakından izleneceği belirtildi. Bir polis sözcüsü sınır geçişlerinde rastgele kontrollerin yapılacağını söyledi.

Sınır kontrollerini sıkılaştırma kararında, daha önce sınır dışı edilen bir suç şebekesi liderinin tekrar ülkeye giriş yaptığının belirlenmesinin de rolü olduğu belirtiliyor.

Polonya sınırında kontrol

İçişleri Bakanı Horst Seehofer suç şebekesi liderinin yasadışı olarak ülkeye giriş yapması üzerine sınır kontrollerinin artırılacağını söylemişti. Bakanlık tarafından Federal Polise Çarşamba akşamı gönderilen talimatnamede Almanya'ya giriş ya da ikamet yasağı olan üçüncü ülke vatandaşlarının ülkeye girişine izin verilmeyeceği belirtildi. Kontrollerin Perşembe akşamı Polonya sınır geçişinde başladığı bildiriliyor.

Lübnanlı Miri aşireti liderlerinden İbrahim Miri'nin Almanya'dan sınırdışı edildikten sonra tekrar ülkeye giriş yaptığı ve sığınmacı başvurusunda bulunduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

kna/SSB, BK

(c)

Polonya, Almanya, Polis, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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