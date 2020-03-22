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Almanya sokağa çıkmaya sınırlama getirdi

Almanya'da korona virüs salgınına karşı yeni tedbirler alındı.

22.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:26
Almanya sokağa çıkmaya sınırlama getirdi
Almanya 'da korona virüs salgınına karşı yeni tedbirler alındı. Hükümet , alınan tedbirler arasında temas yasağı ve sokağa çıkmaya kısıtlamalar getirirken, iki kişiden fazla insanın bir araya gelmesini yasakladı.

Almanya Federal Hükümeti, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi yeni önlemler açıkladı. Almanya Başbakanı Angele Merkel, kararların 16 eyalet başbakanı ile birlikte alındığını vurguladı. Merkel, alınan kararların kişilik hak ve hürriyetlerine kısıtlama getirdiğinin farkında olduğunu ifade ederken, korona virüse karşı hala bir ilacın veya aşının geliştirilmediğini vurguladı. Merkel, alınan tedbirler kapsamında halka açık alanlarda kişiler arasında 1,5-2 metre mesafe bırakılması zorunluluğu şartı getirirken, iki kişiden fazla olan topluluklara yasaklandı. Merkel, lokanta, otel, kuaför, dövme salonları, masaj salonları gibi işletmelerin kapatıldığını bildirirken, halka açık yerlerde, dairelerde ve özel tesislerde kutlamaların yasaklandığını kaydetti. Merkel, kısıtlamaların yarından itibaren yürürlüğe gireceğini ve 2 hafta süreceğini duyururken, bu kısıtlamalara uymayanların cezalandırılacağını açıkladı.

Almanya'da bulunan Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde ise pazartesi itibariyle sınırlandırılmış sokağa çıkma yasağı başlayacak.

Almanya'da toplam korona virüs vakası 24 bin 809'a, hayatını kaybedenler ise 93'e ulaştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Angela Merkel, Hükümet, Almanya, Güncel

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