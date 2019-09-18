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Almanya, Suudi Arabistan'a silah ambargosunu 6 ay daha uzattı

Almanya, Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen silah satışlarının durdurulmasını 6 ay daha uzattığını açıkladı.

18.09.2019 17:07Almanya, Suudi Arabistan'a silah ambargosunu 6 ay daha uzattı
Almanya, Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen silah satışlarının durdurulmasını 6 ay daha uzattığını açıkladı.

Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından Kasım ayında, Suudi Arabistan'a yönelik silah satışını durdurma kararı almıştı. Alman hükümeti, 30 Eylül'de son bulması kararlaştırılan Suudi Arabistan'a yönelik silah ambargosunu 6 ay daha uzatma kararı aldı. Böylece, Suudi Arabistan'a yönelik silah ambargosu 31 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmış oldu. - BERLİN

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Almanya, Politika

Kaynak: İHA

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