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Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını 6 ay daha uzattı

Almanya'nın, Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını 6 ay daha uzattığı bildirildi.

18.09.2019 16:36Almanya Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını 6 ay daha uzattı
Almanya'nın, Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararını 6 ay daha uzattığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) bir hükümet sözcüsüne dayandırdığı haberde, Almanya hükümetinin Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ihracatını durdurma kararını 31 Mart 2020 tarihine kadar 6 ay daha uzattığı ifade edildi.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle geçen kasımda Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alan Alman hükümeti, bu kararı en son 31 Mart'ta 30 Eylül'e kadar uzatmıştı.

Öte yandan iktidarda bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon protokolünde "Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz." maddesi yer alıyor.

Suudi Arabistan, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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