Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Almanya tarihindeki en büyük tahliyeyi başlattı

Almanya tarihinin en büyük tahliye operasyonuna başlıyor.

02.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:30
Almanya tarihindeki en büyük tahliyeyi başlattı

Almanya tarihinin en büyük tahliye operasyonuna başlıyor. Almanya, yurt dışında bulunan 160 bin vatandaşını ülkeye geri getirecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke de uçuşlar askıya alınırken, uçuşların askıya alınması nedeni ile birçok turist yabancı ülkelerde mahsur kaldı. Almanya, bu neden ile tarihindeki en büyük tahliye operasyonunu başlatmaya karar verdi. Almanya, yurt dışında bulunan ve uçuş yasakları nedeni ile ülkesine dönemeyen 160 bin Alman vatandaşı için düğmeye bastı. Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada seyahat yasağı yüzünden bulundukları ülkelerde mahsur kalan vatandaşları için hava köprüsü kullanılarak Almanya'ya getirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakan Müsteşarı Antje Leendentse, tahliye operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada tahliye için 110 uçak hazırlandığını ifade ederken, bütçeden 50 milyon Euro ödenek aldıklarını belirtti. Müsteşar, dünyanın farklı bölgelerinde bulunan vatandaşlarına büyükelçilik, konsolosluklar ve tur operatörleri aracılığı ile ulaşacaklarını aktarırken, tahliye operasyonunda Alman vatandaşları ve diğer AB ülkesi vatandaşlarını belirli noktalara toplayarak tahliyeyi organize ettiklerini açıkladı.

Tahliye operasyonu için bakanlıkta üç vardiya şeklinde 150 memur çalışıyor.

(İHA)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Almanya, turist, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Almanya tarihindeki en büyük tahliyeyi başlattı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim Haberler
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul’daki hastanenin açılış tarihi netleşti Haberler
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul'daki hastanenin açılış tarihi netleşti
’Korona test sayısı artıyor’ diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haberler
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Koronavirüs Türkiye’de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

20:57: Kavgada ölen iki kişi toprağa verildi - Haber 20:56: Çin'de 640 bin nüfuslu kasaba karantina altına alındı - Haber 20:55: Müftü Çelik: "Gerekli tedbirleri aldık" - Haber 20:54: Kadavradan çıkartılan böbrek 20 yıldır diyalize giren hastaya şifa oldu - Haber 20:52: Cezaevi firarisi, yakalanmamak için evi ile ahır arasına tünel yapmış - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor - Haber 19:31: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı - Haber 19:30: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı - Haber 18:56: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Haber 18:34: Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler